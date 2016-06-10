Москва, 10 июня, 2016, 12:58 — ИА Регнум. В списке прошений к президенту РФ о помиловании не фигурировала фамилия Алексея Пичугина. Об этом 10 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Фамилии Пичугина в числе рекомендованных к помилованию не приходило», — сказал Песков.

Он напомнил, что данный процесс состоит из нескольких ступеней: «Рекомендуется это губернатором к помилованию главе государства, и обращаются действительно тысячи людей, тысячи, и лишь немногим из них дается помилование. Вот среди тех, кто был рекомендован к помилованию, фамилии Пичугина не было».

При этом Песков не исключил, что Пичугину могли отказать в помиловании на более ранних стадиях: «По всей видимости, да [ему отказали на более ранних стадиях]».

Напомним, ранее адвокат экс-главы службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина заявил о том, что последний подавал прошение о помиловании, но ему было отказано в этом.