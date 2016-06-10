Екатеринбург, 10 июня, 2016, 13:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге полиция задержала по горячим следам 33-летнего местного жителя, подозреваемого в заведомо ложном сообщении о теракте. Об этом сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга корреспонденту ИА REGNUM.

gursesintour.com Минирование

Сигнал о минировании гипермаркета «Сима-ленд» на улице Черняховского поступил 9 июня. Сотрудники охраны сообщили в полицию о звонке неизвестного, который сообщил о готовящемся в торговом центре теракте. На место прибыли следственно-оперативная группа и сапёры. Из здания было эвакуировано около 500 человек. В результате тщательного осмотра ничего подозрительного и взрывоопасного найдено не было.

Тем не менее сотрудникам полиции удалось быстро установить личность подозреваемого. Им оказался житель района Химмаш, который на момент задержания был в нетрезвом состоянии. На допросе подозреваемый признал свою вину и пояснил, что у него проблемы с алкоголем. Из-за этого у него происходили постоянные конфликты с возлюбленной. В итоге девушка не выдержала очередной пьянки и ушла от него. Именно тогда, по словам задержанного, у него и появилась мысль отомстить бывшей подруге. В «Сима-ленд» он позвонил потому, что там ранее работала его девушка.

В итоге гражданин был отправлен в изолятор временного содержания, а в отношении него возбуждено очередное уголовное дело.

Ранее гражданин уже привлекался к ответственности за заведомо ложное сообщение о террористической атаке. В 2014 году он уже был осуждён и приговорён к штрафу в размере 15 тысяч рублей. В январе 2016 года он был вновь задержан полицией по подозрению в заведомо ложном сообщении о теракте. Было возбуждено уголовное дело, которое рассматривается в Чкаловском районном суде.

Учитывая то, что гражданин уже неоднократно заподозрен в данном правонарушении, ему грозит реальный срок лишения свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце февраля 2016 года в Екатеринбурге был задержан подозреваемый в лжеминировании аэропорта «Кольцово». Мужчина также на протяжении последних 10 лет имел проблемы с алкоголем, а в момент звонка был в нетрезвом состоянии. На допросе в полиции он заявил, что после распития алкоголя решил таким образом проверить бдительность полиции.