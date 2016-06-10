Рим, 10 июня, 2016, 13:00 — ИА Регнум.



kyrgyzkorm.kg Арест

Полиция Италии арестовала 9 июня двух граждан Украины, подозреваемых в перевозке выходцев из Сирии на парусной лодке, а также начала расследование для установления того, к какой преступной организации они принадлежали, сообщает Reuters.

Нелегальные предприниматели оставили группу из 16 человек на пляже в Калабрии на самом юге страны, направившись скорым курсом в международные воды, однако их смогли настигнуть правоохранительные органы.

Контрабандисты были пойманы на 10-метровой парусной лодке. Лодка была конфискована, а сами они отправлены в заключение, после так мигранты дали против них показания.

Среди мигрантов, которых они доставили в ЕС, было двое детей, шесть женщин и восемь мужчин. Все они выходцы из Сирии, отправившиеся в ЕС из Турции.

«В данный момент ведется расследование с целью установления организации, которая получает прибыль таким отвратительным и бесчеловечным путем», — говорится в заявлении полиции.

На данный момент на побережье Италии прибыло почти 50 тыс. человек. Большая часть из них — выходцы из Африки. Незаконная перевозка мигрантов стала прибыльным бизнесом на фоне нестабильности в Африке и на Ближнем Востоке.