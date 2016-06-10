Москва, 10 июня, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Экономические трудности и связанные с ними негативные социальные процессы в России не ослабевают. Всё ближе приближается «черта», когда потребуется сделать выбор дальнейшего направления развития и понять, а из чего, собственно, придется выбирать. Изначально есть выбор между движением к улучшению жизни населения страны в целом или сохранением действующих порядков и отношений, отвечающих преимущественно интересам сложившейся в стране элиты, доходы которой, как известно, не уменьшаются и в нынешних нелегких условиях, заявил профессор кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг РЭУ им. Г.В. Плеханова Владимир Галанов, давая корреспонденту ИА REGNUM прогноз дальнейшего развития экономической ситуации в России.

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«Первое подразумевает очевидное — отказ от неэффективных государственных затрат как в сфере государственного бюджета и внебюджетных финансовых фондов государства, так и в области управления государственной собственностью в лице государственных корпораций и иных областей функционирования госимущества. В этом случае целевое направление высвобождающихся ресурсов — это цели экономического роста и, по мере роста экономики, рост благосостояния населения страны.

Иначе говоря, ключ к решению накопившихся внутренних проблем находится в сфере государственной собственности, а не вытекает из решения проблем развития частного сектора российской экономики», — пояснил Галанов.

«Второе, то есть сохранение действующих порядков, означает, что государственная собственность остается самым главным российским источником быстрого личного обогащения некоторых слоев общества, не ведущего к экономическому росту, поскольку все «заработанное» не возвращается в экономику страны в виде новых частных производительных инвестиций.

Варианты внутреннего развития страны определяют и ее внешнеполитические альтернативы, по поводу которых уже идет известная дискуссия о том, следует ли идти на уступки США и их союзникам ради ослабления или снятия введенных ими санкций.

На самом деле, не внешние санкции являются тормозом для развития нашей страны, а нынешняя форма существования способов личного обогащения. Личное обогащение стало тормозом экономического развития.

Можно сказать, что из процесса личного обогащения сейчас исключены практически все активные граждане страны, за исключением очень узкой прослойки. Если мы хотим экономического роста и прогресса, то нет другого пути, кроме вовлечения в этот процесс наибольшего числа работников на условиях достижимости и роста их личного благосостояния», — считает эксперт.

«На первом этапе это означает, что элита должна отказаться от традиционных нетрудовых и неконкурентных источников своего богатства и переориентироваться на источники, максимально связанные с экономическим развитием страны. Личное богатство должно стать результатом развития страны, а не результатом распределения бюджетных или иных государственных средств», — высказал свою точку зрения Галанов.

«Субъективно проблема заключается в том, что отказ от имеющихся источников личного богатства не бывает добровольным. Существенное изменение денежных потоков в российском обществе — качественный скачок, а, значит, результат исключительно политических решений», — резюмировал эксперт.