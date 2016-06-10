Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 июня, 2016, 12:53 — ИА Регнум. 17 июня в музее «Дача Константина Коровина» в Ярославской области пройдёт фестиваль «Душой живу больше в Охотине». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте культуры.

фото со страницы в Facebook Натальи Булах

Фестиваль посвящён художнику Константину Коровину и оперному певцу Фёдору Шаляпину.

В день мероприятия музей-дача художника Коровина в селе Охотино Переславского района откроет свои двери для участников и гостей фестиваля. Кроме экскурсий по дому, все желающие смогут прогуляться по «Шаляпинской тропе», принять участие в мастер-классах переславских художников. Для любителей рисования будет организовано пространство для творческой работы на пленэре.

В доме-музее вновь зазвучит голос Федора Шаляпина — на записях начала прошлого века. Антикварный граммофон и уникальные пластинки предоставит частный переславский музей. Также произведения из репертуара Шаляпина исполнят студенты музыкального училища им. Л. В. Собинова, а будущие музыканты из колледжа эстрадного и джазового искусства (г. Москва) порадуют ценителей исполнением джазовых композиций.

Знатоков литературы ожидает встреча с членом Союза писателей России Натальей Михайловой, которая представит свою новую книгу «Кедровые орешки», и литературный квест. Для юных гостей фестиваля предусмотрены игровые площадки.

Торжественное открытие музея «Дача Константина Коровина» состоялось 11 сентября 2015 года в день памяти художника. Землю в Охотине Коровин приобрел у друга, предпринимателя и мецената, Саввы Мамонтова. Вскоре он выстроил здесь дом и разместил в нем свою мастерскую. Через несколько лет неподалеку, в Ратухинской пустоши, поселился друг Константина Алексеевича Фёдор Шаляпин. В Охотине и Ратухине бывали именитые гости: Сергей Рахманинов, Валентин Серов, Максим Горький, Владимир Теляковский.