Москва, 10 июня, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Российские власти не будут вмешиваться в процесс переговоров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». Об этом 10 июня журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Кремль не может подключаться к вопросу коммерческих переговоров, безусловно, это ведет компания «Газпром» с украинскими визави», — сказал Песков.

По его словам, в данном случае «переговоры должны носить абсолютно деполитизированный, коммерческий характер. Собственно, этого подхода мы придерживались всегда».

Напомним, ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил о получении письма от «Нафтогаза» с просьбой о поставках российского газа в период со второй половины 2016 года до апреля 2017 года. В свою очередь, в «Нафтогазе» подчеркнули, что предложили «Газпрому» дополнение с экономически обоснованной ценой в виде «хаб минус транспорт».