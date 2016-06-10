Москва, 10 июня, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Кремль не имеет мнения относительно идеи о переносе Дня России. Об этом 10 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, никакого мнения в Кремле на этот счет нет, это официальный праздник Российской Федерации», — сказал Песков.

По его словам, «трудно сказать», достаточно ли прижился 12 июня «официальный праздник, государственный день России».

Песков отметил, что не знает о критериях целесообразности данного предложения: «Я не знаю просто, какими критериями Зюганов оперирует, говоря о том, что праздник не прижился. Что значит: прижился или не прижился. В данном случае, это не вопрос для дискуссии».

Напомним, ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов высказал идею о переносе Дня России с 12 июня на 28 июля — День памяти князя Владимира и День крещения Руси. КПРФ не впервые предлагает данную идею.