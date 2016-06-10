Рига, 10 июня, 2016, 12:44 — ИА Регнум. 11 июня в Дуналкской основной школе (Дурбский край, Курземе, Западная часть Латвии) состоится выпускной, который администрация организует для единственной девятиклассницы, сообщает газета Kurzemes vards.

С. М. Годына. Почтовая карточка. Отличница. 1956

Как пояснили в администрации, до сих пор в школе не было случаев, когда девятый класс заканчивал всего один ученик. Так, в 2015 году выпускной был проведен для двух школьников. А на данный момент, в школе учится около 50 детей, и педагогам приходится на одном уроке работать с учениками разных классов.

Напомним, сокращение и реорганизация школ в Латвии, между тем, продолжается. К началу следующего учебного года в Латвии планируется закрыть 11 учебных заведений, а еще 14 — реорганизовать.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, за последние 10 лет число учеников в Латвии снизилось на треть — если раньше их было около 300 тысяч, то сейчас менее 200 тысяч. Главными причинами сокращения числа учеников в Латвии, по-прежнему являются низкая рождаемость и массовая миграция в более благополучные страны ЕС.