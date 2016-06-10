Великий Новгород, 10 июня, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Депутаты думы Великого Новгорода на внеочередном заседании сегодня, 10 июня, согласились с предложением городских властей о передаче муниципального имущества в залог в целях обеспечения обязательств МУП Великого Новгорода «Теплоэнерго» по оплате задолженности перед ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» и ООО «ТНС энерго Великий Новгород». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, решение принималось в горячих спорах.

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Категорически против его выступили фракция КПРФ и Владимир Данилов (ЛДПР), причём активисты ЛДПР пикетировали здание мэрии с плакатами вроде «Заложите ваши души!», а депутат Владимир Богомолов («Справедливая Россия») назвал голосование по данному вопросу «преступлением против бюджета и против Великого Новгорода». Лидер фракции «Яблоко» Константин Хиврич заявил о поддержке решения, «Единая Россия» также его поддержала, при этом при голосовании отстутствовали руководитель фракции «ЕР» Владислав Букетов, фракции КПРФ Ольга Ефимова, фракции «Справедливой России» Евгений Кузиков и ряд других депутатов — некоторые проголосовали заочно, а некоторые, как посчитали их коллеги, «сбежали от ответственности».

Вице-мэр Павел Морозов, представляя проект решения депутатам, пояснил, что на сегодняшний день речь идёт о 86 объектах муниципальной недвижимости ориентировочной стоимостью 886,8 млн рублей (до недавних перегоров с «Газпромом» список включал 113 объектов на 1,3 млрд рублей). В счёт долгов газовикам в залог отдаются 66 объектов стоимостью 726,5 млн рублей, в счёт долгов энергетикам — ещё 20 объектов на 160,3 млн рублей. Среди объектов имущественного залога — здание комитета архитектуры и земельных ресурсов города, а также помещения муниципальных унитарных предприятий «Городские бани», «Ритус» (ритуальные услуги), «Информационно-аналитический центр по ЖКХ» и «Аварийно-диспетчерская служба».

По словам Морозова, с представителями «Газпрома» власти города и области также договорились о том, что документ может быть подписан с рассрочкой на 6 лет (раньше речь шла о пяти годах), муниципальное имущество предлагается оставить в залоге на весь срок, но по мере погашения долга оно будет оттуда выводиться. Кроме того, как пояснил мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, переговоры с «Газпромом» продолжаются. «Может быть, городские бани сдавать в залог и не потребуется», — пояснили чиновники, отметив, что также будет произведена переоценка имущества (сейчас оно оценено из расчета 50 рублей за квадратный метр).

И руководители города, и представители фракции «Единая Россия» попросили не политизировать этот вопрос, отметив, что это «вполне разумное хозяйственное решение». «Половину этого имущества мы сто раз выставляли на торги — никому оно не нужно», — также заявил мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, не исключив, что залог вскоре освободится. Кроме того, чиновники напомнили о дебиторской задолженности перед МУП «Теплоэнерго» в размере более 1 млрд рублей, из которых, по их оценках, около 700 млн рублей реальны к взысканию.

Также в счёт погашения долгов МУП «Теплоэнерго» будут идти концессионные выплаты (70 млн рублей в год).

Напомним, в этом году власти заключили соглашение о передаче МУП «Теплоэнерго» в концессию с единственным участником конкурса — ООО «Тепловая компания «Новгородская» (ТК «Новгородская»). ООО «ТК Новгородская» возглавляет Андрей Белов — он же является генеральным директором региональных структур «Газпрома» (ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» и ООО «Газпром газораспределение Великий Новгород»).