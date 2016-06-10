Ярославль, 10 июня, 2016, 12:34 — ИА Регнум.

Капитальный ремонт проспекта Ленина может быть завершен в 2016 году. Об этом журналистам заявил генеральный директор компании-подрядчика Евгений Сдвижков, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

фото сайта city-yaroslavl.ru

По словам Сдвижкова, компания РУМСР уже начала менять бордюр на стороне проспекта от улицы Свободы до ЦНТИ. Изначально планировалось отремонтировать одну сторону (от ЦНТИ до улицы Свободы) в 2016 году, а вторую в 2017.

«Чем короче срок работ, тем меньше затраты, тем экономичней. Мы приступили к ремонту второго участка, где в этом году еще не должны работать. Дожди мешали и мешают. Сложности добавляет, то, что после фрезеровки мы увидели песок под асфальтом, приходится делать слой из шебня, потом уплотнять будем. В некоторых местах вообще булыжник. Меняем частично подушку. Надеемся, простоит не один гарантийный срок. Одну сторону мы заканчиваем в июле, вторую в сентябре. Нижний слой точно, чтобы для водителей проблем не было», — рассказал Евгений Сдвижков.

Подрядчик использует для нижнего слоя ярославский асфальт, для укладки верхнего слоя щебеночно-мастичный асфальтобетон будут привозить из Рыбинска.