Москва, 10 июня, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Информацию о кассовых расчетах планируется передавать налоговым органам в электронном виде непосредственно с помощью специальной контрольно-кассовой техники (ККТ) в режиме онлайн. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении. Предусматривается поэтапный переход на так называемые онлайн-кассы.

James Cridland Касса

Во втором чтении были приняты поправки, уточняющие требования к ККТ и фискальному накопителю, порядку регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета ККТ, а также порядку и условиям ее применения.

Вводится экспертиза касс и технических средств оператора фискальных данных, определяются порядок получения разрешения на обработку фискальных данных и перечень требований к оператору фискальных данных, устанавливается порядок ведения реестров ККТ и фискальных накопителей.

Как сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), все вопросы, которые ставил бизнес в ходе работы над законопроектом, удалось решить. «Бизнес-объединения просили, чтобы в законе были детально прописаны все мелочи, в том числе технологические: как это будет применяться, взаимодействие с налоговыми органами. Все в законе есть, чтобы у любого пользователя этого закона не оставалось вопросов. Мы ничего не даем на откуп исполнителю — все прописано в законе», — отметил Макаров.

При расчетах через интернет вместо бумажного чека по требованию покупателя допускается предоставление кассового чека в электронной форме при наличии такой возможности. Также во втором чтении была принята поправка ЦБ РФ об отказе от применения ККТ в банкоматах кредитных организаций.

Переход на онлайн-кассы, передающие информацию о расчетах в адрес налоговых органов в электронном виде, для вновь регистрируемой техники предусмотрен с 1 февраля 2017 года, для применяемой в настоящее время — с 1 июля 2017 года. Для тех предпринимателей, которые ранее не были обязаны применять ККТ, такой переход предусмотрен с 1 июля 2018 года. До 1 февраля 2017 года положения об обязательном заключении договора с оператором фискальных данных и их передаче в налоговые органы через такого оператора организации и индивидуальные предприниматели (ИП) смогут применять в добровольном порядке.

Юрлица и ИП, занимающиеся торговлей с использованием торговых автоматов, до 1 июля 2018 года могут не применять в их составе ККТ. Правительству предоставляется право устанавливать порядок применения ККТ для отдельных групп организаций и ИП на период до 1 января 2017 года, в том числе с использованием устройств на мобильных телефонах, смартфонах и планшетах.

Как подчеркнул Макаров, предпринимателям, приобретающим ККТ, предоставляется возможность налогового вычета. В законе о трехлетнем бюджете будут предусмотрены средства для компенсации выпадающих доходов регионов, которые образуются в результате применения налогового вычета, пообещал Макаров. Кроме того, чтобы производители ККТ не устанавливали высокую цену на эту технику, она будет производиться на конкурсной основе, сообщил депутат.

Роль фискального оператора в законопроекте необходима для того, чтобы наличные деньги сразу учитывались государством «именно как наличные, потому что именно здесь возможности злоупотреблений, именно здесь уход от налогов, именно здесь все манипуляции», подчеркнул Макаров. «Второе — это защита прав потребителя. Государство получает информацию о том, что эта покупка совершена, покупатель может доказать, что совершил эту покупку. Бенефициаром закона являются государство и граждане», — заключил парламентарий.