Грозный, 10 июня, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Строительство новых домов для жителей, пострадавших от схода оползня в Веденском районе, будет начато уже в ближайшее время. Новое жилье будет возведено на безопасном месте в течение текущего месяца. Об этом заявил Рамзан Кадыров на совещании, посвященном вопросам ликвидации последствий стихии, обрушившейся на регион, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе главы и правительства Чечни.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

«Уже сейчас нужно приступить к строительству 22 домов, полностью разрушенных в результате оползней в Веденском районе. Для пострадавших необходимо построить добротные дома на новом, безопасном месте. Что касается тех, чьи дома разрушены частично, им мы окажем помощь строительным материалом. Эта работа должна быть завершена в течение месяца. Праздник Ураза-байрам люди должны встретить в новых жилищах», — отметил Кадыров.

Кроме того, в ближайшее время будут восстановлены разрушенные мосты и дороги. Как заявил Кадыров, они будут не просто восстановлены, а построены основательно, чтобы в случае повторения подобных ситуаций они снова не пришли в негодность.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате непрекращающихся ливней в Чечне произошел сход оползня в селении Ца-Ведено. Повреждено 35 домовладений, 13 из них получили частичные повреждения, 22 дома разрушены полностью и восстановлению не подлежат. Жителей разрушенных и поврежденных домов эвакуировали в местную школу. Их обеспечили питанием, помощь оказали психологи МЧС.

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 11 районах Чечни. По распоряжению правительства республики спецрежим будет действовать в Шатойском, Шаройском, Шалинском, Итум-Калинском, Веденском, Курчалоевском, Сунженском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском, Ножай-Юртовском и Грозненском районах до тех пор, пока угроза возникновения непредвиденных ситуаций, вызванных неблагоприятными погодными явлениями и активизацией оползневых процессов, не минует.

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