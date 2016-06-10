Москва, 10 июня, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Правительство РФ приняло решение о создании комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба правительства.

Маковская Александра Егоровна. Дорога в село. 1885

«Правительственная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий будет являться координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий органов исполнительной власти и организаций в целях реализации единой государственной политики в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, а также устойчивого развития сельских территорий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что главой комиссии стал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Комиссия займётся подготовкой предложений по реализации ключевых треков агропродовольственной политики, а также созданием эффективного сотрудничества федеральных органов исполнительной власти и организаций в области регулирования АПК.