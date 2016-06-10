Мурманск, 10 июня, 2016, 12:24 — ИА Регнум.



Клещ

35 человек в Мурманской области обратилось за медицинской помощью из-за присасывания клещей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

«Укусы клещей произошли за пределами Мурманской области, чаще всего на территориях Вологодской области и Республики Карелия, — отметили в ведомстве. — Кроме того, отмечены присасывания клещей на территории Новгородской, Белгородской, Московской и Псковской, Кировской, Ленинградской и Архангельской областей».

Как подчеркнули в Роспотребнадзоре, для предупреждения заболевания клещевым вирусным энцефалитом в текущем году в Мурманской области иммунизировано 1731 человек, выезжающих в эндемичные по клещевому энцефалиту территории.

«Для проведения экстренной профилактики, в учреждениях здравоохранения области имеется 832 дозы противоклещевого иммуноглобулина», — сообщили в ведомстве.

Отметим, по информации ИА REGNUM, в Мурманске есть прививки от клещей, но в ограниченном количестве. Как ранее объяснили в областном Минздраве, в связи с тем, что человеческий иммуноглобулин против клещевого вирусного энцефалита имеет очень короткий срок годности, а Мурманская область не является эндемическим регионом в этом плане, приобретение больших партий иммуноглобулина нецелесообразно.