Архангельск, 10 июня, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Архангельский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел дело в отношении бывшего руководителя федерации профсоюзов Архангельской области, депутата Архангельского областного собрания Александра Савкина, признанного виновным в хищениях, злоупотреблении полномочиями и вымогательстве денежных средств (коммерческий подкуп). Дело направлено на новое рассмотрение в тот же Онежский суд, которое рассмотрит новый судья. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе Архангельского областного суда.

Фемида

Напомним, суд над бывшим областным профлидером и депутатом состоялся 22 марта этого года. Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с выплатой штрафа в размере 3 млн. рублей.

«Приговор обжаловал Савкин, отрицающий свою вину. Он утверждает, что назначенное наказание неоправданно сурово, его адвокат и одна из бухгалтеров профкома Онежского ЛДК, также на приговор подано апелляционное представление прокуратуры, полагающей назначенное наказание чрезмерно мягким, несогласной с выводами суда в части оправдания Савкина по двум эпизодам. Судебная коллегия, заслушав доводы жалоб и представления, исследовав материалы дела, постановила приговор в отношении всех подсудимых отменить, в отношении Савкина отменить по всем эпизодам (кроме оправдания по части легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступлений), и направить дело на новое рассмотрение», — пояснили в пресс-службе областного суда.

Дело будет направлено на новое рассмотрение в Онежский городской суд, и рассмотрено под председательством другого судьи. Согласно решению Архангельского областного суда Савкин остается под стражей до девятого сентября 2016 года.

Добавим, что Александр Савкин по-прежнему является депутатом Архангельского областного Собрания. Вопрос о лишении его депутатского мандата был сначала вынесен, а потом срочно снят с рассмотрения на сессии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судом установлено, что Савкин в период с 2012 по 2014 годы, будучи на посту председателя региональной Федерации профсоюзов, при пособничестве индивидуального предпринимателя Трухина и бухгалтеров профкома «Онежского ЛДК» Матяш и Мошниковой, похитил 2 737 тысяч рублей. Кроме того, являясь депутатом Архангельского областного Собрания и не желая расходовать личные средства на организацию своей общественной приемной, с 2012 года Савкин арендовал для этих целей офис в Онеге от имени профорганизации, а с 2014 года по его требованию оплату аренды производило физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия».Еще один эпизод преступных деяний, совершенных в период с декабря 2014-го по март 2015 года, также был доказан в ходе судебного процесса: угрожая увольнением директору одного из подведомственных Федерации учреждений, Савкин получил от него за сохранение должности 300 тысяч рублей.