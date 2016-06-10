Рыбинск, Ярославская область, 10 июня, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Правление Департамента энергетики и регулирования тарифов Ярославской области утвердило новые предельные тарифы на проезд в общественном транспорте в Рыбинске. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте.

Как и ожидалось, предельный тариф на троллейбус составил 18 рублей, на автобус — 20, на маршрутное такси — 24 рубля. Департамент уже рассматривал этот вопрос в мае. Решение было отложено из-за того, что были предоставлены расчеты только по муниципальным маршрутным такси.

«Были дозапрошены данные по другим перевозчикам, в результате чего предельный тариф на поездку в маршрутном такси определен в размере 24 рублей. Документ в настоящее время проходит процедуры согласования, органы местной власти могут изменить стоимость проезда через 10 дней после опубликования документа. Предельные тарифы в Рыбинске не пересматривались с 2014 года», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Департаменте энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

В Рыбинске бюджет не компенсирует разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения, поэтому предельные тарифы соответствуют стоимости проезда в транспорте. Точная дата повышения стоимости проезда в Рыбинске пока официально не определена, но, вероятно, это произойдет с 1 июля. Ранее уже была повышена стоимость месячного абонемента.