Таллин, 10 июня, 2016, 12:22 — ИА Регнум. Проблемы с опасными подушками безопасности японского производителя Takata касаются автовладельцев в Эстонии, отзыву подлежат или уже были отозваны более 19 000 автомобилей японских моделей Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi Lancer, а также американские модели марок Chrysler и Dodge. Об этом сегодня, 10 июня, сообщает эстонская общественно-правовая телерадиокомпания ERRсо ссылкой на данные автопродавцов страны.

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Как отметил представитель Департамента шоссейных дорог, и в Эстонии подушки безопасности Takata вызывали травмы, но впоследствии трудно определить, правильно ли открылась подушка. В Эстонии нет точного обзора об автомобилях с травмирующими подушками безопасности, но в других странах выяснили, что проблема больше всего касалась автомобилей марки Honda.

Руководитель послепродажного обслуживания Honda Baltikum Каупо Веэген сказал, что в Эстонии были отозваны несколько тысяч автомобилей в конце 2015 года и в начале нынешнего. Директор Toyota Baltic AS Марек Майде отметил, что в Эстонии отзыву подлежат 12 700 автомобилей этой марки, а по словам представителя эстонского отделения Nissan Nordic Europe OY Хенри Даума, из Эстонии было отозвано 2914 автомобиля Nissan.

Что касается Mitsubishi, то отзывают автомобили модели Lancer 2003−2007 годов выпуска, у которых неисправен патрон передней подушки безопасности со стороны пассажирского сиденья, в Эстонии эта проблема затрагивает 345 автомобилей. В отношении предприятия по продажам автомобилей Fiat-Chrysler Automobiles отзыв касается моделей Chrysler 300, Dodge Charger и Dodge Magnum 2005−2010 годов выпуска, которых в Эстонии официально 97.