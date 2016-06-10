Рига, 10 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Если бы у жителей Латвии была возможность участвовать в выборах президента США, то треть бы из них проголосовали за лидера Демократической партии Хиллари Клинтон, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией TNS совместно с передачей «900 секунд» телеканала LNT, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Клинтон и Трамп

Хиллари Клинтон пользуется поддержкой 31% опрошенных, за лидера республиканцев Дональда Трампа готовы голосовать 14%. Треть опрошенных (33%) не поддерживают ни одного из кандидатов, у 22% нет определенного мнения по этому поводу. А 71% жителей Латвии не следят за ходом выборов в США вообще.

Напомним, президентские выборы в США состоятся 8 ноября. Нынешний лидер страны Барак Обама покидает свой пост, поскольку по конституции у него нет права оставаться президентом более двух сроков подряд. Предполагается, что главными кандидатами на пост президента станут жена Билла Клинтона, в прошлом — госсекретарь США, Хиллари Клинтон и миллиардер Дональд Трамп.