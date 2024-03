Вашингтон, 10 июня, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Знаменитый американский актер и режиссер Мэл Гибсон работает над продолжением своего фильма «Страсти Христовы» (The Passion of the Christ), вышедшего на экраны в 2004 году, сообщает The Hollywood Reporter.

«Страсти Христовы». реж Мел Гибсон. 2004. США

«Я всегда хотел рассказать эту историю. «Страсти» — это начало, но у этой истории есть продолжение», — цитирует издание слова сценариста Рэндалла Уоллеса, ранее работавший вместе с Гибсоном над фильмом «Храброе сердце».

Сюжет фильма «Страсти Христовы» воссоздает события 12 часов, предшествовавших распятию Иисуса Христа и его крестные муки.

Созданная независимой студией кинокартина с бюджетом $30 млн, вызвала огромный зрительский интерес и собрала в мировом прокате рекордные $612 млн.

По словам Рэндалла Уоллеса, уже начавшего работу над сценарием, говорить о финансировании столь масштабного проекта сакрального характера пока рано.

Сюжет нового фильма расскажет зрителям о воскресении Христа и событиях, связанных с ним.

Режиссером нового фильма снова будет 60-летний Мэл Гибсон.