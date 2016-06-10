Красногорск, 10 июня, 2016, 12:40 — ИА Регнум. С начала 2016 года в Московской области было зарегистрировано более 4,5 тысяч случаев укусов клещей. Тем временем, более 2 тысяч гектар зон массового отдыха: парков, скверов и летних оздоровительных учреждений региона прошли акарицидные обработки. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Подмосковью.

macroclub.ru Клещи

По состоянию на 9 июня лечебно — профилактические организации Московской области зарегистрировали 4517 случаев присасывания клещей, среди них 1238 раз насекомое кусало детей.

Результаты лабораторного исследования 2420 подмосковных клещей показали отсутствие в них возбудителя клещевого энцефалита, однако были выявлены возбудители клещевого иксодового боррелиоза, моноцитарного эрлихиоза и анаплазмоза.

С профилактической целью жителям области проводят вакцинацию против клещевого энцефалита. В 2016 году вакцинацию прошло в 2,9 раз больше граждан, чем за аналогичный период прошлого года. Всего вакцинировано 3126 человек.

Тем временем, для профилактики инфекций передающихся клещами в летних оздоровительных учреждениях, санаториях, парках, скверах муниципальных образований Подмосковья проводятся акарицидные обработки. На сегодняшний день обработано уже 2 230 га зон массового отдыха. Отмечается, что 2015 году за аналогичный период было обработано 955 га.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, показатели прошлого года по укусам клещей почти в три раза меньше нынешних. По мнению руководителя Управления Роспотребнадзора по Московской области Ольги Гавриленко, такая статистика говорит о том, что среди жителей области растет понимание важности своевременного обращения за медицинской помощью.