Алтай, 10 июня, 2016, 12:13 — ИА Регнум. В Республике Алтай в реке Сарыкокша обнаружено тело главы Сейкинского сельского поселения Евгения Ложкина, о пропаже которого его родные заявили в полицию 6 июня. На теле обнаружено огнестрельное ранение, в связи с чем возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщили ИА REGNUM в Следственном управление Следственного комитета России по региону.

ok.ru Евгений Ложкин

Последний раз Ложкина видели 2 июня в компании знакомых людей, а его исчезновению предшествовало распитие спиртных напитков, отмечается в сообщении.

Источник ИА REGNUM в силовых структурах отмечает, что преступление, скорее всего, было совершено на бытовой почве, и вряд ли связано с профессиональной или политической деятельностью погибшего. Впрочем, следствие отрабатывает все возможные мотивы убийства. Отметим, что в селе Сейка расположено золотодобывающее предприятие «Рудник «Веселый».

Евгений Ложкин родился в 1967 году. После окончания профтехучилища и службы в армии работал водителем в золотодобывающих предприятиях. В 1980-х годах отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение ДТП. В 2008 году избран главой Сейкинского сельского поселения.

Был одним из создателей регионального отделения ЛДПР в Республике Алтай, в 2006 году избирался депутатом Госсобрания по партийным спискам, говорится в сообщении на сайте сельской администрации.