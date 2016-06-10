Москва, 10 июня, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Доллар США вырос по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) сегодня, 10 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По состоянию на 10:01 мск доллар США вырос на 0,64% и составил 64,74 руб. Евро к этому времени подорожал на 0,55% и достиг 73,15 руб.

По состоянию на 12:08 мск рост доллара составил 0,78%, значение достигло 64,8376 рубля. Евро ещё подорожал на 0,72%, значение равно 73,282 рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 июня аналитик ТелеТрейд Михаил Поддубский заявил, что укрепление рубля находится в своей завершающей стадии, и ставить на дальнейший рост российской валюты вряд ли рационально.