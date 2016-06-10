Сеул, 10 июня, 2016, 12:14 — ИА Регнум.



Василий Перов. Рыбаки. (Священник, дьякон и семинарист). 1879

Южная Корея начала 10 июня операцию в нейтральных водах поблизости от побережья КНДР с целью предотвратить там незаконную рыбную ловлю китайскими судами, сообщает France Press.

Подобная операция в буферной зоне — ничейной территории в море, обозначенной по итогам Корейской войны, — проводится впервые.

Сеул неоднократно высказывал протесты в адрес Пекина по поводу большого числа рыболовецких лодок из КНР в этих водах. Однако число лодок в устье реки Ханган и близ спорных территорий в Желтом море продолжало расти в отсутствии патрулей.

«Дипломатические шаги достигли своих пределов… Мы приняли решение добиться соблюдения ограничительных мер при поддержке Объединённого командования войсками ООН, — отметил один из высокопоставленных военнослужащих Южной Кореи. — Войска провели свою первую миссию по предотвращению незаконной ловли в районе устья ранее того же дня».

Военнослужащие получили разрешение на применение силы, если рыболовные судна Китая не будут выполнять требования южнокорейских моряков. Он также добавил, что Сеул держит боевые корабли и вертолеты в боевой готовности на случай столкновений в КНДР.

Объединённое командование войсками ООН во главе с США заранее оповестили Пекин и Пхеньян о проведении патрулей.