Москва, 10 июня, 2016, 16:37 — ИА Регнум. Госдума приравняла крупные новостные интернет-агрегаторы к СМИ, Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, соответствующий закон нижняя палата парламента приняла в третьем чтении. Новостной агрегатор выделяется как отдельный субъект, распространяющий информацию в интернете, на него возлагаются определенные обязанности.

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Владелец новостного агрегатора освобождается от ответственности за дословную перепечатку СМИ, зарегистрированных в соответствии с российским законодательством. В этой связи ряд экспертов высказали обеспокоенность, что агрегаторы откажутся от индексации новостей порталов, не зарегистрированных в качестве СМИ.

Вводятся ограничения для владельцев новостных агрегаторов, так владельцами могут стать любые иностранные лица посредством учреждения российского юрлица. Таким образом, был решен вопрос о 20-процентном ограничении на иностранное владение новостными агрегаторами, которое действует сейчас для СМИ.

Уточняется требование о хранении информации: предполагается, что владелец новостного агрегатора должен хранить только ту информацию, которая была размещена агрегатором.

Кроме того, снижен размер административных штрафов за неисполнение предписаний Роскомнадзора. За отказ выполнить предписание Роскомнадзора об удалении информации из новостного блока штраф для юридических лиц теперь составит от 600 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц. Штраф для граждан составит от 50 тыс. до 100 тыс. рублей и от 200 до 400 тыс. — для должностных лиц. Повторное нарушение будет наказываться штрафом для граждан от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц — от 500 тыс. рублей до 700 тыс. рублей, юридических лиц — от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Кроме того, инициатива предполагает внесудебные меры по пресечению распространения недостоверной информации по жалобе уполномоченных органов. Их перечень, как предполагается, определит правительство.