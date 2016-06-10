Тамбов, 10 июня, 2016, 12:09 — ИА Регнум. На нефтебазе ООО «Тамбов-Терминал» на улице Астраханская в Тамбове произошел хлопок паров бензина в пустом резервуаре. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧ России по Тамбовской области, информация о ЧП поступила примерно в 10:45 10 июня. На место выехали девять отделений МЧС и оперативная группа. Был развернут оперативный штаб, который, как сообщают местные СМИ, возглавил вице-губернатор Олег Иванов.

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«По счастью, произошел хлопок паров бензина в пустой емкости с частичным разрушением этой емкости. Пожара как такового не было, поэтому работать нам не пришлось», — сообщил собеседник ИА REGNUM.

Жертв и разрушений нет. Частично разрушен только сам резервуар. Опасности для местных жителей нет.