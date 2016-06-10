Москва, 10 июня, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от занимаемой должности руководителя Федерального агентства водных ресурсов Марину Селивёрстову. Об этом говорится в указе, опубликованном 10 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Как отмечается в документе, Селивёрстова была уволена в связи с переходом на другую работу.

Временно исполняющим обязанности Росводресурсов назначен замглавы ведомства Вадим Никаноров.

Напомним, Росводресурсы находятся в ведении Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Агентство осуществляет функции по оказанию государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов.