Лондон, 10 июня, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Явление широко распространилось в современном мире и представляет собой активное использование смартфона во время общения с родными и близкими, сообщает журнал Computers in Human Behavior.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Всегда вместе

По данным соцопросов, 70% женщин считают «фаббинг» причиной разрушения отношений, а 36% дам даже впадают из-за этого в депрессию.

Специалисты Школы психологии из Кентского университета выясняли, какие люди более склонны к такому поведению. В исследовании участвовало более 250 человек.

Результатом стало выявление синдрома FOMO (fear of missing out, что на русский язык переводится как «страх пропустить»), который и лежит в основе явления «фаббинга».

Люди, подверженные этому синдрому, патологически боятся пропустить новости и сообщения соцсетей и поэтому пренебрегают общением с родными и близкими.