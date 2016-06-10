Тбилиси, 10 июня, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Пехотной роте вооружённых сил Грузии не удалось принять участия в учениях НАТО, начатых в Польше, из-за болезни двух военнослужащих: люди заболели ветряной оспой. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Грузии.

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Два военнослужащих оказались больны незадолго до того, как третья лёгкая пехотная рота 12 легкого пехотного батальона должны была отправиться в Польшу для участия в манёврах «Анакодна-16». Отмечается, что военные заразились в семье, где болеют малолетние дети.

В Польшу отправится глава грузинского генерального штаба генерал-майор Вахтанг Капанадзе. Кроме того, в качестве наблюдателей на манёвры поедут командующий Западным командованием Шалва Джабахидзе (полковник) и исполняющий обязанности командующего Восточным командованием Георгий Матиашвили (полковник).

Выезд запланирован на 17 июня.