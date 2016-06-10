Ставрополь, 10 июня, 2016, 11:58 — ИА Регнум.



altspu.ru Реанимация

В Ставропольском крае проверят сведения о смерти женщины в больнице во время операции из-за отключения света, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета.

В издании сообщается, что трагедия произошла 30 мая текущего года в Ставропольской краевой клинической больнице. Во время сложной операции, производимой женщине, там якобы была отключена электроэнергия, что привело к сбою в работе медицинских аппаратов.

В результате женщина впала в кому, после чего 1 июня умерла.

Публикацией заинтересовался и.о. руководителя управления Игорь Иванов, который поручил организовать проверку этих сведений. После проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по факту смерти женщины.

Отметим, что смерть в клиниках Ставрополья не редкость. О таких случаях регулярно сообщает ИА REGNUM. Нередко это происходит из-за врачебных ошибок.