Среднеуральск, Свердловская область, 10 июня, 2016, 12:07 — ИА Регнум. В Свердловской области Верхнепышминский городской суд вынес приговор в отношении бывшего замглавы администрации Среднеуральска Александра Астахова и экс-председателя комитета по управлению имуществом и казной городского округа Сергея Петрова. Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Территория

Судом установлено, что с 2009 по 2013 год, будучи чиновниками мэрии Среднеуральска, Александр Астахов и Сергей Петров способствовали передаче земельных участков площадью более 530 тыс. кв. м, расположенных северо-восточнее деревни Коптяки, подконтрольному им дачному некоммерческому партнерству (ДНП) по заниженной стоимости. Позднее все полученные таким путём земельные участки были реализованы по рыночной цене. В результате городской и областной бюджеты недополучили свыше 77 млн рублей.

Верхнепышминский городской суд приговорил Александра Астахова к пяти годам и Сергея Петрова к трём годам лишения свободы. Отбывать наказание осуждённые будут в колонии общего режима. Также в течение двух лет они не имеют права занимать государственные административные должности. В целях возмещения ущерба, нанесённого городской казне, уже заявлен гражданский иск, а имущество подсудимых было арестовано.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, также вторым отделом по особо важным делам СК РФ по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам превышения полномочий чиновниками администрации Среднеуральска, имеющими отношение к распоряжению муниципальным имуществом.

По версии следствия, в 2013 году чиновники администрации Среднеуральска, нарушив Земельный кодекс, передали в собственность одной из организаций земельный участок площадью порядка 160 тыс. квадратных метров по заниженной стоимости. Тем самым они нанесли ущерб государству на сумму более 60 млн рублей.