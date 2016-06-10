Ставрополь, 10 июня, 2016, 11:49 — ИА Регнум.



Hoang Dinh Nam Поисковая операция

В Сочи, пострадавшем от удара стихии, ищут туриста из Ставропольского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Южном региональном поисково-спасательном отряде.

Мужчина 28−29 лет пропал в море 5 июня в районе пляжа «Ривьера». Спустя три дня к спасателям обратился его дядя и попросил разыскать пропавшего племянника.

Спасатели обследовали 5 тыс. кв км моря с помощью водолазных костюмов. Накануне поиски продолжились на катере «Стрингер».

Ряд СМИ Кубани сообщает сегодня об обнаружении тела пропавшего туриста из Ставрополья в море, в 60−70 м от берега. Однако в спасательном отряде пока эту информацию корреспонденту ИА REGNUM не подтвердили.

Напомним, 4−5 июня в связи с выпадением обильных осадков оказался подтопленным ряд населенных пунктов города Сочи. Наиболее сильно пострадал Лазаревский район города. Потребовалась эвакуация людей из поселков, подтопленных вышедшими из берегов реками. Из зоны подтопления эвакуировано свыше 120 человек, из них 48 детей.

Сегодня в пострадавшие районы выехали ставропольские спасатели, чтобы помочь соседям справиться с последствиями стихии.