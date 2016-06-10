Таллин, 10 июня, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Проект закона о внесении изменений в Закон «Об организации Оборонительных войск Эстонской Республики» прошел в парламенте страны второе чтение. Об этом ИА REGNUM сегодня, 10 июня, сообщили в канцелярии парламента Эстонии, отметив, что новый закон призван упорядочить права, связанные с разведывательной деятельностью Министерства обороны. Данные изменения в законодательство инициированы правительством.

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Сообщается, что подразделения Министерства обороны Эстонской Республики получат законодательное разрешение вести определенную деятельность по сбору информации за пределами Эстонии. Ранее такое право было лишь в зонах проведения международных военных операций. Также законопроект расширит права подразделений Министерства обороны действовать в ситуациях, когда сбор информации предполагает сокрытие своей личности, то есть тайно. Для этого предусмотрено законодательное урегулирование работы под прикрытием, согласно которому связь военного разведчика с министерством обороны скрывается.

Согласно закону, гражданский контроль за разведдеятельностью подразделений Министерства обороны будет обеспечиваться служебным надзором Министерства обороны и методами внутреннего контроля Вооруженных Сил страны. Кроме того, специальная комиссия парламента по надзору за учреждениями безопасности также имеет право запросить информацию о подобной разведдеятельности, вызвать ответственных лиц, потребовать для ознакомления документы, а также, в случае возникновения подозрений, обратиться к следственным органам или канцлеру юстиции.