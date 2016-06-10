Киев, 10 июня, 2016, 11:44 — ИА Регнум. НАК «Нафтогаз Украины» не планирует покупать голубое топливо у компании «Газпром» по цене $177 за тысячу кубометров. Об этом сообщил директор по развитию бизнеса украинской компании Юрий Витренко в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

«Министр энергетики РФ говорит, что Газпром в третьем квартале нам будет продавать газ по $177, — написал он. — С поправкой на калорийность это означает, что цена в актах будет $182−183. Он считает, что это даже ниже рыночной цены».

При этом Витренко подчеркнул, что такая цена газа абсолютно не является низкой по рынку, а значит, и устроить украинскую сторону не может.

«Вчера на немецком рынке (хаб NCG) цена на июль, например, была ниже $173, — пишет он. — Поэтому мы (Нафтогаз») в таких условиях газ у Газпрома покупать вообще не будем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня министр топлива и энергетики Российской Федерации Александр Новак заявил, что цена на газ для Украины во II квартале 2016 года составит $177 за тысячу кубометров.

По его словам, цена в $177 за тысячу кубометров во втором квартале 2016 года для Украины «абсолютно комфортна и без скидок» и в полной мере соответствует рыночной ситуации.

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