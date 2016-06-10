Москва, 10 июня, 2016, 11:41 — ИА Регнум. По итогам выполнения Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010−2020 гг.)» Минтрансом, как государственным заказчиком — координатором, из 56 целевых индикаторов и показателей не обеспечено достижение плановых значений по 19 позициям (или 35,2% от плана). Таковы результаты проверки, проведенной Счетной палатой РФ, сообщается на сайте контрольного органа.

Marie Thérèse Hébert Московская автодорога

В частности, не введены в эксплуатацию после реконструкции две из трех взлетно-посадочных полос, в том числе в аэропортах г. Самары и г. Краснодара. Не создано 11 из 19 региональных информационно-навигационных систем, используемых при информационно-навигационном обеспечении автомобильных маршрутов на территории регионов.

Количество происшествий на водном транспорте в 2015 году (по отношению к 2011 г.) составило 92,2%, хотя по запланированным показателям должно было снизиться до 84%. Не введен в эксплуатацию после строительства и реконструкции 261 км автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

В нарушение Бюджетного кодекса РФ подведомственным Минтрансу ФКУ «Ространсмодернизация» при заключении соглашений приняты бюджетные обязательства, превышающие доведенные лимиты бюджетных обязательств на 4,8 млн рублей. По данному факту составлены два протокола об административном правонарушении.

Минтранс своевременно не передает приобретаемое оборудование эксплуатирующим организациям в рамках ФЦП «ГЛОНАСС». В 2015 г. приобретенное Минтрансом оборудование стоимостью 359,4 млн рублей. находилось на хранении у производителей и до организаций, которые должны его эксплуатировать, не доставлено.

Также министерство не осуществляло контроль за деятельностью подведомственных учреждений: ФБУ «Росавтотранс», ФГБУ «НЦКТП Минтранса России», ФАУ «Российский Речной Регистр». Выявлены и другие нарушения.

Счетная палата РФ направит представления министру транспорта РФ, генеральному директору ФКУ «Ространсмодернизация», а также заключение — в палаты Федерального Собрания.