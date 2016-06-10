Вашингтон, 10 июня, 2016, 11:47 — ИА Регнум. При таком развитии событий в один прекрасный момент человечество может оказаться в ситуации, в которой о современной медицине можно будет забыть, поскольку такие привычные для медиков процедуры как роды, операции и диализ с химиотерапией больше не будут безопасными из-за появления микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам, пишет Джеймс Дж. Кейри в статье для National Interest.

profi-forex.org Антибиотики

На прошлой неделе из Центра по контролю заболеваемости США поступила тревожная новость: исследователи в Национальном военном медицинском центре Уолтера Рида (Walter Reed National Military Medical Center) сообщили, что у 49-летней женщины из штата Пенсильвания обнаружена бактерия, не поддающаяся лечению антибиотиком колистином — последним средством, к которому прибегают, когда все остальные средства бессильны.

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Это уже не первый раз, когда медики обнаруживают микроорганизмы, не поддающиеся лечению колистином. Они появились в Китае в 2015 году, и через некоторое время их стали находить повсюду. И это крайне тревожное развитие событий, особенно на фоне того, как врачи все чаще прибегают к колистину для лечения устойчивых инфекций.

Правительство Великобритании в 2012 году подготовило доклад, в котором анализировались последствия того, что все большее число микроорганизмов будет устойчивым к медицинским препаратам. Британские ученые подсчитали, что к 2050 году от инфекций, невосприимчивых к антибиотикам, будет умирать до 10 млн человек в год, а на борьбу с этой проблемой будет уходить до $100 трлн. По данным американских экспертов, уже сейчас по меньшей мере два миллиона человек в США заболевают устойчивыми супербактериями, которые приводят в более 20 тысячах случаев к смерти.

Острее всего проблема стоит в вооруженных силах, где большое число даже молодых людей, прошедших через вооруженные конфликты, становятся жертвами таких инфекций.

При прочтении статистики, пишет автор, создается мрачная картина: современная медицина, которую воспринимают как само собой разумеющееся, становится больше не безопасной, человечество больше не может контролировать инфекции от родов и операции до диализа и химиотерапии. Даже простые порезы могут привести к сепсису и смерти.

Для решения этой проблемы не существует единственно верного способа решения, крайне важно, считает автор, продолжать разрабатывать новые антибиотики, прорыва в которых не было уже 30 лет.