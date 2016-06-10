Сочи, Краснодарский край, 10 июня, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Победителем конкурса короткометражного кино 27-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» признан художественный фильм «Кредит» режиссера Вадима Валиуллина, сообщает пресс-служба фестиваля.

cinemotionlab.com Кредит. Постер

Член жюри короткометражного конкурса, режиссер Жора Крыжовников, отметил, что по поводу победителя среди членов жюри споров не было, так как «Кредит» является ни на что не похожим кинофильмом.

Сюжет фильма повествует о выплате долгосрочной ипотеки, в ходе которой главная героиня узнает, что она неизлечимо больна, а ее муж погиб в авиакатастрофе. При этом общестраховой суммы достаточно для покрытия долга единовременным платежом.

Кроме «Кредита», дипломами были награждены фильмы Turnaround Дмитрия Лесневского, «Эс как доллар, точка, джи» Оксаны Михеевой, «Ну здравствуй, Оксана Соколова» Кирилла Васильева и «Мария» Григория Коломийцева. Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России присужден Алексею Наумову за фильм «На дачу».

Конкурс короткометражного кино проводился в рамках кинофестиваля «Кинотавр» с 7 по 9 июня. Оценивало представленные фильмы жюри в составе продюсера Елены Гликман, режиссера Жоры Крыжовникова, актрисы Дарьи Екамасовой и кинокритика Ларисы Малюковой.