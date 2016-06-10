Таллин, 10 июня, 2016, 11:35 — ИА Регнум. Парламент Эстонии внес изменения в Закон «О табаке», которые ввели новые ограничения на продажу и распространение в стране электронных сигарет. Об этом ИА REGNUM сегодня, 10 июня, сообщили в канцелярии парламента, отметив, что изменения приняты для соответствия Директиве Еврокомиссии о табаке, которая с июля становится обязательной на всей территории Евросоюза.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж Вячеслав Котеночкин. 1971. СССР Волк с сигаретой

За новый закон проголосовали 64 депутата, против — 13 депутатов, 5 депутатов воздержались.

Сообщается, что новая версия закона гармонизирует правовые нормы государств-членов ЕС, связанные с производством, рекламой и продажей табака и табачных изделий, а также связанных с ними изделий. Закон дополнен требованиями к продаже электронных сигарет и наполнителей для них, содержащих никотин. Так, электронная сигарета не должна содержать больше 20 мг/мл никотина, а дозы никотина должны быть распределены равномерно. Жидкость, содержащая никотин, не должна содержать добавок (например, витамины) или иных веществ, которые могут создать впечатление, что продукт полезен для здоровья или безопасен.

Закон также устанавливает запрет на дистанционные трансграничные продажи табачных изделий и связанных с ними изделий.