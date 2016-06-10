Барнаул, 10 июня, 2016, 11:29 — ИА Регнум. Гидравлические испытания теплосетей по контуру Барнаульской ТЭЦ-2 начнутся с 14 июня и продлятся десять дней. После этого, в течение еще тринадцати дней, специалисты ТЭЦ, Барнаульских теплосетевой и тепломагистральной компании будут проводить ремонты трубопроводов и оборудования станции. Об этом сегодня, 10 июня, сообщили в барнаульском филиале ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК).

Куликовский А. И. Фрагмент картины «Банька по-черному»

«На период опрессовки и ремонтов горячее водоснабжение будет приостановлено для потребителей в границах улиц Юрина — Солнечная Поляна — пр. Космонавтов — Малахова; пр. Космонавтов — Малахова — Глушкова — Тимуровская — Петра Сухова — Горно-Алтайская — Северо-Западная; пр. Ленина — Пионеров — Калинина — Цеховая — пр. Комсомольский — Кирова — пр. Ленина; пр. Ленина — Чеглецова — пр. Калинина; пр. Ленина — Новоугольная — Профинтерна — Строителей — Социалистический — Молодежная — Ленина; Комсомольский — Димитрова — Ленина — Чкалова — Кирова — Трудовой — Димитрова. Также горячей воды на этот период не будет в поселке Восточный и микрорайоне ВРЗ», — отмечается в пресс-релизе энергетиков.

Запуск горячего водоснабжения начнется 8 июля, но отклонение от этой даты возможно, если при запуске будут обнаружены новые повреждения. «Устранять их будут максимально оперативно», — подчеркивают в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 июня завершены работы по ремонту и опрессовке трубопроводов по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле. За время гидравлических испытаний теплосетей выявлено 147 повреждений. Некоторые из них были настолько серьезными, что стали причиной коммунальных ЧП.