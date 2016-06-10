Москва, 10 июня, 2016, 11:28 — ИА Регнум.



Стрельцова Наталья ИА REGNUM Москва. Дождливая погода

В праздничные выходные (11−13 июня) в Москве ожидается прохладная и дождливая погода. Как заявила корреспонденту ИА REGNUM специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, дневная температура в столице составит от +16 до +18 градусов.

«Погода днем 11 июня испортится: подойдет балтийский циклон, во второй половине субботы будет дождь, местами гроза. Температура в Москве составит от +16 до +18 градусов тепла, по области от +14 до +19 градусов. К тому же поднимется ветер: юго-восточный и южный, местами порывистый, 12−17 м/с», — отметила Паршина.

В День России, 12 июня, в столице сохранится дождливая погода, добавила синоптик. «К сожалению, 12 июня будет облачно и дождливо, просвета в облаках не будет. Температура ночью от +10 до +12 градусов тепла по городу, по области от +7 до +12 градусов», — прокомментировала Паршина.

Она добавила, что в воскресенье днем из-за дождя и облачной погоды будет прохладней, чем в субботу — столбик термометра не превысит +16 градусов тепла в столице, по области будет до +17 градусов. Ветер южный, юго-западный, и опять же местами порывистый, местами составит 12−17 м/с.

По прогнозу Гидрометцентра, в последний выходной погода немного улучшится: выглянет солнце, местами пройдет небольшой дождь. Ночью около +10 градусов, а днем температура повысится на 3−5 градусов: воздух прогреется до +20 градусов, по области до + 20 градусов тепла. Ветер юго-западный 5−10 м/с.

«На рабочей неделе мы ожидаем дальнейшее небольшое потепление до 19−24 градусов тепла, местами возможны кратковременные дожди», — сообщила специалист Гидрометцентра.

Добавим, сегодня, 10 июня, в Москве и Московской области ожидается переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. «Мы находимся между циклонами: на востоке европейской территории и на Балтике. Температура днем составит от +18 до +20 градусов тепла в Москве, по области от +15 до +20. Ветер юго-западный 5−10 м/с, за счет этого ветра будет немного солнечно и местами кратковременное потепление», — подытожила Людмила Паршина.

Напомним, в первую неделю июня в Москве похолодало. В ночь с 7 на 8 июня показания термометров в Центральной России, включая Москву, были минимальными с начала лета. В столице столбик термометра показал +6,1 градуса тепла, а в Подмосковье — от +3 до +6 градусов выше нуля.