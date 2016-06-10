Киев, 10 июня, 2016, 11:27 — ИА Регнум. НАК «Нафтогаз Украины» отказывается покупать природный газ у ОАО «Газпром» на предложенных Минэнерго Российской Федерации условиях. Об этом 10 июня в Facebook написал директор по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает ИА REGNUM.

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По его словам, на немецком рынке (хаб NCG) природный газ продавался более чем на 10 долл. дешевле, чем на российском. «Министр энергетики РФ (Александр Новак) говорит, что «Газпром» в третьем квартале нам будет продавать газ по 177 долларов. С поправкой на калорийность это означает, что цена в актах будет 182−183 доллара. Он считает, что это даже ниже рыночной цены. Мы так не считаем. Вчера на немецком рынке (хаб NCG) цена на июль, например, была ниже 173 долларов», — сказал Витренко.

Он также сообщил, что озвученные Новаком цены на газ будут использованы украинской стороной в качестве аргумента в Стокгольмском арбитраже. «Поэтому мы в таких условиях газ у «Газпрома» покупать вообще не будем. Весь необходимый газ купим на европейском рынке. Благо с этим у нас проблем теперь никаких нет. И тот факт, что цена «Газпрома» остается на уровне даже выше немецких хабов, будет для нас достаточным аргументом в том же Стокгольмском арбитраже», — считает Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня глава Минэнерго РФ Новак заявил, что во втором квартале 2016 года контрактная цена на газ для Украины «абсолютно комфортна» и без скидок, поэтому обсуждение скидки нецелесообразно. Новак отметил, что расчетная контрактная цена без скидки для Украины составляет $177 за 1 тыс. куб. м. По его словам, цены, которые действуют на сегодняшний день, «гораздо более комфортные, чем те цены, которые есть на споте на европейских газовых хабах». «Я считаю, что цена во втором квартале абсолютно комфортна. Без скидок. Она соответствует абсолютно рыночной ситуации, рыночным тенденциям», — сказал Новак.

Глава Минэнерго также отметил, что российская сторона пока не готова обсуждать новую скидку на природный газ. «Я не готов это обсуждать в принципе. Потому что мы в настоящее время не знаем, какая будет цена складываться на третий квартал. Еще рано об этом говорить. Обычно это во второй половине третьего месяца текущего квартала», — добавил Новак.

Напомним, 6 июня ОАО «Газпром» получило официальное письмо от НАК «Нафтогаз Украины» с предложением возобновить поставки газа во втором полугодии 2016-го и первом квартале 2017 года. В письме отмечалось, что позиция «Нафтогаза» остается неизменной в течение последних полутора лет: закупка газа у «Газпрома» возможна, если компания предложит более низкую цену, чем европейские поставщики. При этом экономически обоснованной «Нафтогаз» назвал цену на уровне «хаб минус транспорт».