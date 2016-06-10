Ростов-на-Дону, 10 июня, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В мае 2016 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Ростовской области вырос на 0,6%. По отношению к декабрю 2015 года этот показатель увеличился на 3,2%. Продовольствие, включая горячительные напитки, подорожало за месяц на 0,8%, непродовольственные товары — на 0,6%, услуги — 0,4%, сообщает корреспондент ИА REGNUM 10 июня со ссылкой на данные Ростовстата.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цены

Что касается потребительских цен и тарифов на отдельные группы и виды услуг, то здесь больше всего выросли тарифы на пассажирский транспорт — на 2,7%. Медицинские услуги и дошкольное воспитание выросли в стоимости на 1,3%, зарубежный туризм — на 0,6%.

Из продовольственных товаров больше всего подорожала плодоовощная продукция — на 5,4% за май (+14,5% с декабря 2015 года), также изменились цены на крупу и бобовые — прибавка составила 2,7% (+6,7% с декабря 2015 года). Алкоголь подорожал на 0,6%.

Из подешевевшей в мае продукции можно отметить десяток куриных яиц, которые потеряли за месяц 11,4% стоимости, несущественно снизились в цене мясо, курятина, макароны, масло сливочное — в пределах до 0,3%.

В группе непродовольственных товаров лидером в подорожании стал табак, прибавивший 2,1%, обувь и телерадиотовары разделили второе место, подорожав на 1,1%.

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