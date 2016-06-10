Киев, 10 июня, 2016, 11:24 — ИА Регнум. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщила, что за последние пять лет многие украинские учёные эмигрировали из-за более выгодных по сравнению с украинскими условий труда. В основном, они выехали в страны Запада и в Россию. Об этом она сообщила в интервью журналу «Новое время».

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Гриневич назвала финансирование работы учёных на территории Украины за последние пять лет катастрофическим. Многие талантливые учёные уже уехали и продолжают эмигрировать, и не только на Запад.

«Сегодня Россия переманивает наших ученых лучшими условиями оплаты труда», — сказала она.

Чтобы справиться с утечкой кадров, Гриневич предлагает властям «стимулировать молодых учёных», чего в настоящее время не происходит.

«Весь бюджет научных исследований на Украине сегодня равен бюджету одного крупного европейского университета», — пояснила министр.

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