Москва, 10 июня, 2016, 11:23 — ИА Регнум. На мониторинге лесовосстановления настаивают депутаты Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня. Депутаты Госдумы от Общероссийского народного фронта (ОНФ) разработали и внесли в Госдуму поправки в Лесной кодекс РФ, которые предусматривают мониторинг лесовосстановления при помощи спутников и трансляции изображений из космоса в интернете, сообщил координатор Центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса, депутат Госдумы Владимир Гутенев («Единая Россия»).

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«Мы предлагаем вести обязательную фотофиксацию (процессов лесовосстановления) с использованием аэрофотосъемки и с использованием спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли», — пояснил парламентарий.

Тревожная тенденция к деградации лесов России связана с тем, что арендаторы лесных участков экономят на процедурах лесовосстановления, указал депутат.

Законопроект разработан по итогам конференции ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, которая прошла в Иркутске в феврале 2016 года.