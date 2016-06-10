Москва, 10 июня, 2016, 11:20 — ИА Регнум. На западе Москвы двое неизвестных под видом сотрудников коммунальной службы ограбили 37-летнюю женщину. Об этом рассказали «Агентству Москва» в пресс-службе столичной полиции.

Джорджо Барбарелли да Кастельфранко. Портрет старухи

Инцидент произошел 9 июня на ул. Веерная.

«Двое неизвестных, позвонив в квартиру и представившись сотрудниками коммунальной службы, вошли в квартиру, — говорится в сообщении. — Они угрозами заставили находившуюся там 37-летнюю женщину отдать им $60 тыс. (около 3 млн. 848 тыс. рублей) из сейфа, после чего скрылись».

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленников.