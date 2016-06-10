Екатеринбург, 10 июня, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Житель Екатеринбурга, разместивший на своей странице в социальной сети видеоролики с экстремистским содержанием, предстанет перед судом. Он обвиняется в действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды по национальному признаку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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Следственными органами совместно с сотрудниками полиции было установлено, что экстремистские видеоролики обвиняемый разместил в социальных сетях ещё в марте-апреле 2014 года. «Экстремистское содержание видеозаписей подтвердила назначенная следственными органами экспертиза», — уточнил руководитель пресс-службы СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. Если вина мужчины будет доказана, то ему грозит до четырёх лет лишения свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 20 февраля 2016 года жительницу Екатеринбурга приговорили к 320 часам обязательных работ за размещение на своей страничке в социальной сети материалов возбуждающих ненависть и вражду по национальному признаку. В поле зрения правоохранительных органов женщина попала после того, как в 2014 году разместила на своей страничке в социальной сети материалы, взятые на пабликах украинских националистических организаций. В частности в них содержались призывы к физическому уничтожению «московских оккупантов» и ополченцев Донбасса.

Напомним, что в конце февраля 2016 года судом был признан виновным в разжигании вражды и ненависти бывший преподаватель еврейской гимназии «Ор-Авнер». А 18 мая 2015 года была осуждена жительница Первоуральска за разжигание вражды и ненависти по конфессиональному признаку. Её приговорили к 120 часам обязательных работ.