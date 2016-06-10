Новый Некоуз, Ярославская область, 10 июня, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Администрация Некоузского муниципального района Ярославской области пытается восстановить документы престарелой жительницы деревни Никитино, находящейся в беспомощном состоянии и буквально погибающей от голода и холода. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель главы администрации района Елена Звонкова.

фото Галины Голубковой Дом, в котором живет Нина Соболева

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 85-летняя женщина с дочерью живет в ветхом доме без документов и пенсии. По словам местных депутатов, после перенесенного инсульта старушка не может ходить, но медпомощь не получает. Деревня находится в 150 километрах от областного центра, и дороги к ней нет.

«Мы узнали об этой ужасной ситуации совсем недавно и сразу начали предпринимать меры к тому, чтобы восстановить документы женщины. Сделали запросы в Краснодарский край (по некоторой информации, бабушка раньше проживала там — ИА REGNUM ), привлекли участкового, УФМС — в общем, пытаемся искать по всем возможным каналам. По сути, у нас нет почти никаких данных, кроме слов этих женщин. Единственной ниточкой, на которую мы очень надеемся, является свидетельство о рождении дочери, где имя Нины Соболевой указано в графе «мать». В свидетельстве есть указание населенного пункта в Краснодарском крае: станция Новодеревенская — пока отталкиваемся от этого. В ближайшее время мы надеемся выправить хоть что-то, чтобы поместить женщину на социальную койку в больнице — если, конечно, она не воспротивится этому», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Елена Звонкова.

Она отметила, что интересовалась ситуацией у чиновников Октябрьского сельского поселения. Те заверили, что ранее Нине Соболевой и ее дочери предоставлялось муниципальное жилье, но они отказались.

«Конечно, это все только по словам. Но я удивляюсь: все знали об этой семье — и никто не пытался что-то сделать», — отметила Елена Звонкова.