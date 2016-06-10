Красногорск, 10 июня, 2016, 11:34 — ИА Регнум. Пенсионеру из подмосковного Жуковского удалось в несколько десятков раз побить рекорд по средней сумме взноса на памятник самолету Ту-144, который планируется установить в городе. В благотворительный фонд «Легенды Авиации» поступило пожертвование в 100 тысяч рублей, сообщает РИАМО со ссылкой на председателя совета фонда, заслуженного летчика-испытателя РФ Валерия Ваньшина.

Vsevolod Knyazev Тысячные купюры

«Пожилой житель наукограда пришел на прием к главе города Андрею Войтюку и сообщил, что хочет сделать крупное пожертвование. Глава помог ветерану встретиться с представителями нашего фонда и передать вклад, который составил 100 тысяч рублей», — пояснил Ваньшин.

По его словам, средняя сумма взноса на создание памятника составляет от 100 до 300 рублей. Тем не менее с начала апреля 2016 года, когда стартовал проект «Прикоснись к легенде» по сбору средств для создания памятника-музея самолету Ту-144, активистам удалось собрать около 3 миллионов рублей.

Всего на реализацию задумки необходимо более 40 миллионов рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идея о создании памятника легенде авиации — самолету Ту-144 зародилась в Жуковском еще 2011 году. Тогда к главе города Александру Бобовникову обратились Герои Советского Союза, лётчики-испытатели ЛИИ и ряд учёных с просьбой поставить памятник самолёту и увековечить таким способом труд сотен авиационных специалистов.