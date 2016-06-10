Москва, 10 июня, 2016, 11:13 — ИА Регнум.



Ванг Гог. Вспаханное поле. XIX

Проект поправок в закон об использовании земель сельскохозяйственного назначения, который Госдума обсудит во втором чтении, будет способствовать усилению продовольственной безопасности России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 июня, об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по аграрным вопросам Николай Панков («Единая Россия») во время пленарного заседания.

«Сегодня во втором чтении мы будем рассматривать проект закона о внесении изменений в закон об использовании земель сельскохозяйственного назначения. Проблема очень актуальная для сельского хозяйства, и не случайно президент страны Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием с посланием, поднял эту проблему как одну из основных в агропромышленном комплексе», — заявил Панков.

«Партия «Единая Россия», понимая, что этот закон очень объемный, приняла правильный вектор и решила провести большие публичные слушания, посоветовавшись с аграрным сообществом. Были проведены встречи в отраслевых союзах, в департаментах, министерстве, были проведены круглые столы. Для нас было очень важно выслушать мнение большинства людей по данному законопроекту», — продолжил парламентарий.

На сегодняшний день главный вопрос заключается не в изъятии земель сельскохозяйственного назначения, а в вовлечении этих земель в оборот — тех земель, которые уже не использовались более 10−15 лет, подчеркнул депутат. «Мы понимаем, что сегодня проблема восполнения земельного фонда — одна из главных. Более 115 млн га земли не находится в обороте по производству сельскохозяйственной продукции», — отметил он.

«Сразу замечу, что данный закон не касается земель дачных, земель садоводческих товариществ, паевой земли. Он только касается земель сельскохозяйственного назначения, которые не используются. Мы прописали норму, что если собственник не использует эту землю, она продается на публичных торгах», — указал Панков.

«Причем если первые торги не состоялись, то предусмотрен дисконт, вначале 20%. В то же время при третьих торгах этот дисконт не должен составлять более 50%. Тем самым мы отразили позицию тех собственников земли, которые имеют этот земельный надел», — уточнил он.

«Немаловажно, что на торгах земля будет рассматриваться по цене как по кадастровой, так и по рыночной. Важно, что в законопроекте учтены и те моменты, когда земля имеет большую непригодность для производства сельскохозяйственных работ, когда заросла лесом, кустарниками. Это тоже отразится на стоимости земли в сторону ее уменьшения», — подчеркнул депутат.

Наконец, была специально усилена норма о том, что новый собственник земли, который приобрел ее на торгах, «должен в течение одного года начать ее обрабатывать и использовать лишь только по тому назначению, которое указано — а это для производства сельскохозяйственной продукции», — указал Панков.