Грозный, 10 июня, 2016, 11:11 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации объявлен в 11 районах Чечни. По распоряжению правительства республики спецрежим будет действовать в Шатойском, Шаройском, Шалинском, Итум-Калинском, Веденском, Курчалоевском, Сунженском, Ачхой-Мартановском, Урус-Мартановском, Ножай-Юртовском и Грозненском районах до тех пор, пока угроза возникновения непредвиденных ситуаций, вызванных неблагоприятными погодными явлениями и активизацией оползневых процессов, не минует.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дождь

Как сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе главы и правительства региона, руководителям районов, в которых объявлен режим ЧС, поручено провести аварийно-восстановительные работы с привлечением экстренных служб, определить нанесенный ущерб и сформировать списки пострадавших. Согласно распоряжению правительства, жителям села Ца-Ведено, где получили разрушения более 35 домов, будут доставлены продукты питания.

По поручению главы региона последствия стихии будут устранены в кратчайшие сроки, а пострадавшие обеспечены жильём. Как отметил Рамзан Кадыров, подтопления центра Грозного удалось избежать благодаря ранее проведенным берегоукрепительным работам.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 9 июня, в селении Ца-Ведено сошел оползень, в результате которого повреждено 35 домов, 22 из которых были полностью разрушены. Жители, пострадавшие от стихии, были размещены в местной школе. По поручению главы республики все они будут обеспечены новым жильем.