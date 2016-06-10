Петропавловск-Камчатский, 10 июня, 2016, 11:11 — ИА Регнум. На Камчатке официально назначены выборы в Законодательное Собрание региона. Они пройдут в Единый день голосования совместно с выборами депутатов Госдумы, как и по всей России, 18 сентября. Соответствующее решение, как передает корреспондент ИА REGNUM, принято сегодня на сессии краевого парламента.

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"В соответствии с законодательством, решение о дате голосования должна принять сессия краевого парламента. Такая дата нами сегодня назначена. Выборы в региональный парламент, как и выборы в Госдуму состоятся 18 сентября 2016 года», — сказал спикер Валерий Раенко.

Во время предыдущих выборов в Законодательное Собрание Камчатки второго созыва большинство мест забрали представители «Единой России». В парламенте края также есть депутаты от ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России». Действующим депутатом Госдумы от Камчатки является Ирина Яровая, которая и в этом году собирается баллотироваться от региона. Она, в частности, уже выиграла праймериз «Единой России».